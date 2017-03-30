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بالفيديو- هذا ما حدث لرجل تحرش بـ "المرأة الخارقة"

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بالفيديو- هذا ما حدث لرجل تحرش بـ "المرأة الخارقة" بالفيديو- هذا ما حدث لرجل تحرش بـ "المرأة الخارقة"

مصراوي Masrawy

اوكسانا كوشيليفا

كتبت - نرمين الجلاد:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لرد فعل سيدة روسية قام رجل بالتحرش بها خارج مركز تجاري وغادر بعد ذلك، إلا أنها لم تسمح له بالذهاب قبل تلقينه درسا لبتذكره.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" فإن أوكسانا البالغة كوشيليفا - 34 عاما - المعروفة بأقوى امرأة رياضية في منطقة إيركوستك، شرقي سيبيريا، وصلت إليه ثم سحبت الرجل وحملته فوق كتفها، وألقته بعد ذلك في صندوق سيارتها.

ولم تكتفي "أوكسانا" الملقبة بـ "المرأة الخارقة" بذلك، حيث ألقت المتحرش بها على الطريق دون أدنى مقاومة منه.

يذكر أن أوكسانا سجلت رقماً قياسياً بجر عربتي ترام مليئتين بالركاب يبلغ وزنهما الإجمالي نحو أربعين طنا في مدينة إركوتسك، وسبق لها أيضا أن سحبت آليات عدة أبرزها شاحنة كاماز تزن ستة عشر طنا ومروحية "مي-8" بوزن 9 أطنان وجرى تحطيم الرقم القياسي في ظروف درجات الحرارة المنخفضة "-20".

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