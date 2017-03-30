بالصور.. مواطنون يتهمون حملة إزالة بقتل مواطن في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي موظف بالمعاش مصرعه، اليوم الخميس، أثناء حملة إزالة بقرية نكلا العنب، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بوفاة كمال الهتة، موظف بالمعاش، في العقد السابع من عمره، أثناء تنفيذ حملة بقرية نكلا العنب بدائرة المركز.

وقال شهود عيان من أهالي القرية إنه أثناء تنفيذ حملة إزالة بالقرية، هدم سائق اللودر بالحملة، سورا على المذكور، وأمين شرطة من قوة الحملة، الأمر الذي تسبب في وفاة الأول.

وأضافوا بأن جميع أفراد الحملة هربوا فور وقوع الحادث، وتولى أهالي القرية إزالة آثار السور من أعلى المتوفى، ونقله لمستشفى الرحمة الخاص، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.