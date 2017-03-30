بالصور.. محافظ القليوبية: الأجهزة التنفيذية في خدمة المستثمرين شرط الجدية

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسمون بالجدية.

وقال المحافظ خلال الجلسة الـ35 لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، اليوم الخميس، برئاسته وحضور اللواء فرحات السبكي السكرتير العام، إن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، لتوفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.

وأضاف المحافظ أن منطقة "الصفا" خُصصت لنقل أصحاب المسابك من شبرا الخيمة، وأن المحافظة ستسحب الأراضي المخصصة لأي مستثمر لم يبدأ في نشاطه.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من أعضاء من مكتب خدمة المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار والشؤون القانونية والمالية، لدراسة قرارات تخصيص الأراضي الخاصة بالمستثمرين مع هيئة الاستثمار، لتحديد المستحقين لمهلة أو سحب الأرض منهم طبقا لقانون الاستثمار.