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القبض على تشكيل سرقة حقائب السيدات بالدقهلية

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القبض على تشكيل سرقة حقائب السيدات بالدقهلية القبض على تشكيل سرقة حقائب السيدات بالدقهلية

مصراوي Masrawy

القبض على تشكيل سرقة حقائب السيدات

الدقهلية- رامي محمود:

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، تخصصوا في سرقة حقائب السيدات بمركز السنبلاوين، باستخدام "توك توك".
تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، بتعدد بلاغات سرقة حقائب اليد من السيدات بدائرة السنبلاوين.
وكشفت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب تلك الوقائع، تشكيلا عصابيا يضم كلا من "متولى. ش. ع"، 31 سنة، عاطل، و"السيد. م. ا"، 16 سنة، صبي سمكري، و"إسلام. ج. ع"، 21 سنة، حداد، و"فتحي. ا. ا"، وشهرته فتحي الجمال، 19سنة، سائق توك توك، ويقيمان بمركز السنبلاوين.
واعترف المضبوطون بارتكابهم 20 واقعة سرقة حقائب يد السيدات بدائرة المركز، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات.

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