9 أبريل.. انعقاد مؤتمر العمل العربي بالقاهرة في دورته الـ 44

كتبت- نورا ممدوح:

أعلن محمد سعفان - وزير القوى العاملة، أن القاهرة ستحتضن أعمال الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي، خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء "سعفان"، وفايز المطيري - المدير العام لمنظمة العمل العربية، اليوم الخميس، بمقر ديوان الوزارة، لعرض جدول أعمال المؤتمر ولجانه المتنوعة وتفاصيل الجلسات.

وأكد "سعفان - خلال اللقاء - أن الوزارة ستقدم كل الدعم والمعاونة والتنسيق لإنجاح المؤتمر، وما يخدم المنظمة وأطراف العمل الثلاثة، مشيدًا بمنظمة العمل العربية ومواقفها، في معالجة قضايا العمل والعمال، مشددًا على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي، وإحلال الأمن والاستقرار في علاقات العمل، وخلق أفضل الشروط للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

ومن جانبه أكد "المطيري"، أن المنظمة بتمثيلها الثلاثي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" تقدم كل ما تستطيع لمصر باعتبارها العمود الفقري للوطن العربي، وتضع جميع إمكانياتها في خدمة أطراف العمل الثلاثة.

وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية، إلى أن المنظمة تسعى من أجل التقليل من نسبة البطالة المنتشرة بالوطن العربي في ظل عدم الاستقرار في بعض بلدانه، من خلال إيجاد فرص عمل مع الشركاء الاجتماعيين، ودعم المشاريع المتوسطة.