من يحاسب «القطبين».. صفقات بالملايين والمحصلة «زيرو»

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"فشل بالجملة.. ونجاحات طفيفة".. هذا حال صفقات الأهلي والزمالك موخرًا، فلم يشهد الدوري المصري تأثيرًا إيجابيًا ملحوظًا، لصفقات القطبين التي تم إبرمها خلال الموسم الحالي، إلّا قليلًا، بداية من جونيور أجاي وعلي معلول فى صفوف الأهلي وستانلي وحسام باولو في الزمالك، وبين هذا وذاك، شهد الأهلي والزمالك الكثير من الصفقات التى لم تشارك حتي الآن، ويأتي السؤال من يحاسب القطبين على تلكا الملايين التى تدفع فى هذه الصفقات.

ويستعرض التحرير في التقرير التالي صفقات القطبين التي شاركت في دقائق معدودة، رغم تكلفة خزائن النادي أموالًا طائلة:

1-الأهلي

- سليماني كوليبالي

الأهلي ضم كوليبالي من الدوري الاسكتلندي فى يناير الماضي، ولم يشارك مع الفريق الأحمر سوى 120 ثانية فقط، أمام الداخلية في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر، ولم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، لعدم الحصول على الفرصة كاملة مع البدري.

كوليبالي كان له 3 تمريرات مع الأهلي، هي حصيلة مشاركته مع الفريق منذ شهرين.

صفقة كوليبالي كلفت خزينة الأهلي مبلغ 800 ألف دولار لشراء اللاعب، فضلًا عن وجود نسبة 15% لناديه الإسكتلندي حال إقدام الأحمر على بيع اللاعب مستقبلًا.

-أكرم توفيق

انضم أكرم توفيق إلى صفوف القلعة الحمراء قادمًا من انبي في صفقة كلفت الأهلي 7 مليون جنيه، ورغم ذلك شارك في مباراة وحيدة ببطولة الدوري، ومباراة في كأس مصر، لمدة 55 دقيقة فقط.

3- عمرو بركات

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تعاقد الأهلي فى يناير الحالي مع عمرو بركات قادمًا من ليرس البلجيكي مقابل 250 ألف دولار، وجاء تعاقد الأهلي مع بركات بعدما أبدى حسام البدري، رغبته في ضم اللاعب إلى القلعة الحمراء، ورغم ذلك لم يشارك بركات مع الأهلي حتى الآن ويظل حبيس دكة البدلاء.

2- الزمالك

-محمد مجدي

في مطلع الموسم الحالي، تعاقد الزمالك مع محمد مجدي قادمًا من المصري البورسيعدي مقابل 5 مليون جنيه وإعارة أحمد سمير الظهير الأيسر إلى الفريق البورسعيدي، ولم يشارك مجدي مع الزمالك حتى الآن في أي مباراة رسمية.

- محمد مسعد

مع بداية الموسم الحالي، انضم مسعد إلى صفوف القلعة البيضاء قادمًا من صفوف مصر المقاصة، وحيث تم الحصول على الاستغناء الخاص به مع الثلاثي محمود دونجا وحسني فتحي مقابل سبعة ملايين ونصف المليون لصالح الفريق الفيومي.

-صلاح ريكو

تعاقد الزمالك في مطلع الموسم الحالي مع صلاح ريكو قادمًا من نادي اتحاد الشرطة مقابل 3 ملوين جنيه، ولم يعتمد المدير الفني الحالي للفريق الأبيض على ريكو حيث لعب مع الزمالك 331 دقيقة فقط،