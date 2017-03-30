18 لاعبًا في قائمة الشرقية لمواجهة المقاولون العرب

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أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، قائمة فريقه لمواجه المقاولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 لدوري الممتاز.

وجاءات قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود شكري – محمد مختار

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خط الدفاع: عبد الرحمن حسان - المعتصم سالم – إسلام أبو سليمة – فاروقا - محمد سمير

خط الوسط: سمير فوزي – يايا تراوري – محمود إسماعيل "رامبو" – حسام حسن – عصام عادل – محمود خالد "شيكا" – علي دياب

خط الهجوم: محمد عبد الحميد "ميدو" – علي عفيفي – خالد كساب – محمد شعراوي.