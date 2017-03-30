أحمد ياسر ريان: البدري أعاد اكتشافي.. ومتعب وسواريز مثلي الأعلى

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أن يكون والدك نجمًا سابقًا في كرة القدم، فهذا قد يساعدك على أن تسير على ضربه وطريقه، وتدخل عالم الساحرة المستديرة، لكن الانضمام إلى الأهلي والتدرج في فرق الناشئين حتى الوصول إلى الفريق الأول قبل إتمام الـ19 عامًا، فهذا لا يأتي إلّا من موهبة كبيرة، وهو ما يمتلكه أحمد ياسر ريان، لاعب فريق 98 بالنادي الأهلي ونجل جناح الأهلي الذهبي في التسعينيات ياسر ريان.

وفي هذا الحوار، تحدث الموقع الرسمي لنادي الأهلي مع اللاعب عن بداياته في القلعة الحمراء، ورحلة صعوده للفريق الأول، وطموحاته في الفترة المقبلة:

كيف كانت بدايتك مع قطاع الناشئين في الأهلي؟

لم انضم إلى الأهلي عن طريق دخول اختبارات الناشئين، ولكن شاهدني الكابتن بدر رجب أشارك في دورية ودية ينظمها نادي الصيد، وقرر وقتها ضمي إلى قطاع الناشئين، وكان عمري 5 سنوات.

من المدربون الذين تدربت معهم في فرق الشباب بالأهلي؟

كابتن بدر رجب، وكابتن مدحت طه إسماعيل، وكابتن ياسر رجب، وكابتن أمين عرابي، وكابتن سيد غريب، وكابتن محمد شرف.

ومتى كانت أول مرة صعدت فيها للفريق الأول؟

صعدت مع المدرب الهولندي مارتن يول في الموسم الماضي، وشاركت في مران الفريق الأول مرتين ثم عدت لفريق الشباب، وتم تصعيدي في الموسم الحالي أكثر من مرة مع الكابتن حسام البدري.

وما المراكز التي تلعب فيها؟

أجيد اللعب في مركز رأس الحربة، ولكن كابتن حسام البدري أصبح يوظفني حاليًا في مركز الجناح الأيسر.

ما هو الدور الذي لعبه كابتن ياسر ريان معك للوصول إلى الفريق الأول في الأهلي؟

يحرص دائمًا على إعطائي الخبرات التي اكتسبها من ممارسته لكرة القدم، وينصحني بإدراك نعمة ارتداء القميص الأحمر، ووجود فرصة لي للظهور مع الفريق الأول.

كيف اختارك حسام البدري للعب في الفريق الأول؟

عن طريق الكابتن محمود صالح الذي رشحني للتدريب مع الفريق الأول خلال فترة تواجد اللاعبين الدوليين مع المنتخب في فترة كأس الأمم الإفريقية.

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هل تحدث معك أحد من الجهاز الفني بعد العودة للتدرب مع فريق الشباب؟

أتواصل مع الكابتن أحمد أيوب بشكل دائم، وهو حريص على متابعة مباريات فريقي 97 و98 في الأهلي.

متى بدأت الانضمام إلى المنتخبات؟

منذ العام الماضي وأنا أتواجد بانتظام مع منتخب الشباب تحت قيادة الكابتن معتمد جمال.

ولماذا خرجت من حسابات معتمد جمال؟

لأن المنتخب كان يضم ثلاثة مهاجمين، وكان كابتن معتمد جمال يريد اختيار اثنين فقط، وجاءت اختياراته لمن يشارك بشكل دائم مع الفريق الأول في ناديه.

هل تفضل انتظار فرصتك للعب مباشرة مع الفريق الأول، أم الخروج في إعارة جديدة لاكتساب خبرات؟

سأنتظر الفرصة للعب مع الفريق الأول، خاصة أن عقدي ممتد عامين بعد الموسم الحالي.

هل تلقيت أي عروض من فرق الدوري خلال الفترة الماضية؟

بعد العودة من منتخب الشباب تلقيت عروضًا من أسوان والشرقية والنصر للتعدين ولكني فضلت البقاء في الأهلي وانتظار فرصتي.

هل تلقيت أي عروض للاحتراف؟

تحدث معي الكثير من الوكلاء؛ من أجل الاحتراف، ولكني أرفض الموضوع تمامًا في الوقت الحالي، وأريد أن أثبت نفس أولًا مع الفريق الأول، ثم أفكر في الاحتراف.

من هو مثلك الأعلى محليًا وعالميًا؟

محليًا عماد متعب، وعالميًا لويس سواريز.