الأهلي يعترض على لائحة مكافآت وجزاءات كأس مصر

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قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، يعترض فيه على لائحة مكافآت وجزاءات مسابقة كأس مصر التي أرسلها الاتحاد إلى النادي مؤخرًا.

أضاف شمس، أن اللائحة تم إرسالها بعد انتهاء مباريات دور الـ16 من البطولة، وكان من المفترض أن ترسل قبل انطلاق فعاليات البطولة حتى يتم أخذ رأي الأندية والموافقة على بنود اللائحة.

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أوضح شمس، أن اللائحة تتضمن غرامات تصل إلى ضعف مكافأة الفوز بالبطولة، وهو أمر يستلزم التوقف أمامه؛ لتوضيحه ومعرفة كيفية المعايير التي تم على أساسها وضع هذه اللائحة.