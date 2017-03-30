مران الأهلي| أجايي وأكرم يواصلان التأهيل.. وحمودي يشارك

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خصص التونسي أنيس الشعلالي، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرات بدنية لمدة 30 دقيقة في بداية مران الأهلي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

أشرف البدري - على الفقرات البدنية التي شهدت تدريبات بدون كرة، وأخرى بالكرة في محاولة لرفع الأحمال البدنية، بينما خصص المدير الفني، تقسيمة قوية خلال مران الفريق الجماعي، والذي يقام عصر اليوم الأربعاء، بملعب التتش في الجزيرة.

وحرص البدري - على توجيه بعض اللاعبين، كما قام بتصحيح أخطاء البعض الآخر؛ لتنفيذ بعض الجمل الفنية لاختراق الدفاعات.

وشارك الثنائي الدولي «أحمد فتحي وعبدالله السعيد»، في «تقسيمة» الفريق، فيما اكتفى الرباعي الدولي الآخر، المكون من: شريف إكرامي، سعد سمير، أحمد حجازي، عمرو جمال، بالجري حول الملعب.

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وانتظ السداسي الدولي في مران الأهلي، بعد العودة من معسكر المنتخب الوطني الذي أقيم الفترة الماضية لمواجهة توجو وديًا، كما انتظم أحمد حمودي،لاعب الفريق في المران الجماعي للفريق،حيث كان اللاعب تعرض للإصابة في الفترة الماضية، وغاب على إثرها عن التدريبات الجماعية للأهلي.

وواصل جونيور أجايي وأكرم توفيق، ثنائي الفريق التأهيل على هامش مران الفريق الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف التونسي أنيس الشعلالي، مدرب الأحمال.

ويعاني «أجايي» من تمزق في العضلة الخلفية، فيما يعاني أكرم توفيق من الإجهاد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، السبت المقبل، باستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.