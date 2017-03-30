تحبين "البيرسينج"؟.. هذا ما يعتقده الرجال عنك

كتبت- هاجر حاتم:

ظهرت في الفترة الأخيرة موضة الـ "Piercings"، وهو "الحلق" الذي يتم وضعه بالعديد من المناطق في الجسم، مثل الأذن، الحاجب، والأنف، ولكن هل سألت نفسك من قبل ماذا يظن الرجل عن هذا "الحلق"؟ لهذا نستعرض لك مجموعة من آراء بعض الرجال عن هذه الموضة وفقًا لما ذكره موقع readunwritten.

"حلق" الأنف

يجد بعض الرجال أن "حلق" الأنف جذاب جدًا لبعض الفيتات، خاصًة إذا كان ذو شكل "مقوس"، كما أنه يناسب كل وجوه النساء.

"حلق" الحاجب

ليس هو المفضل لدى الرجال، خاصًة أنه لا يلائم سوى الفتاة ذات الوجه النحيف.

"حلق" الأذن

هذا على حسب نوع "الحلق"، على سبيل المثال يجد الرجال قيراط الأذن جذاب جدًا، حتى إذا قامت الفتاة بوضع أكثر من واحد في الأذن الواحدة، ولكن هناك بعض أنواع القيراط التي يتم وضعها بالأذن من جهة وتخرج من جهة اخرى، يصفها الرجل هنا بالفتاة الحادة.

"حلق" منطقة البطن

بالرغم من أن الرجل لا يفهم كيفية وضعه في البطن، لكنه يجده مثيرًا.