أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

تحبين "البيرسينج"؟.. هذا ما يعتقده الرجال عنك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحبين "البيرسينج"؟.. هذا ما يعتقده الرجال عنك

كتبت- هاجر حاتم:

ظهرت في الفترة الأخيرة موضة الـ "Piercings"، وهو "الحلق" الذي يتم وضعه بالعديد من المناطق في الجسم، مثل الأذن، الحاجب، والأنف، ولكن هل سألت نفسك من قبل ماذا يظن الرجل عن هذا "الحلق"؟ لهذا نستعرض لك مجموعة من آراء بعض الرجال عن هذه الموضة وفقًا لما ذكره موقع readunwritten.

"حلق" الأنف

يجد بعض الرجال أن "حلق" الأنف جذاب جدًا لبعض الفيتات، خاصًة إذا كان ذو شكل "مقوس"، كما أنه يناسب كل وجوه النساء.

"حلق" الحاجب

ليس هو المفضل لدى الرجال، خاصًة أنه لا يلائم سوى الفتاة ذات الوجه النحيف.

"حلق" الأذن

هذا على حسب نوع "الحلق"، على سبيل المثال يجد الرجال قيراط الأذن جذاب جدًا، حتى إذا قامت الفتاة بوضع أكثر من واحد في الأذن الواحدة، ولكن هناك بعض أنواع القيراط التي يتم وضعها بالأذن من جهة وتخرج من جهة اخرى، يصفها الرجل هنا بالفتاة الحادة.

"حلق" منطقة البطن

بالرغم من أن الرجل لا يفهم كيفية وضعه في البطن، لكنه يجده مثيرًا.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم

عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس"

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس"

مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه

مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه