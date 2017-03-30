بالصور.. "أوقاف الدقهلية" توزع 3 أطنان سكر على الأسر المحتاجة

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، توزيع 3 أطنان من السكر على الأسر الأكثر احتياجا من قبل مديرية الأوقاف.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأن عملية التوزيع تمت، اليوم الخميس، للعمل على تفعيل الدور المجتمعي لمديرية الأوقاف والتخفيف على المواطنين المحتاجين.