"ناسا" تلغي مهمة سير في الفضاء لتسرب سائل إلى خوذة رائد فضاء

كتب : رويترز الأربعاء 17-07-2013 12:23

قال مسؤولون في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، إن مهمة سير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية انتهت قبل اكتمالها أمس، عندما بدأ تراكم سائل يشبه المياه داخل خوذة رائد الفضاء الإيطالي.

ولم يستغرق رائدا الفضاء الأمريكي كريس كاسيدي، والإيطالي لوكا بارميتانو، سوى أقل من ساعة في المهمة التي كان مخططا لها أن تستمر ست ساعات، عندما أبلغ بارميتانو عن وجود ما يبدو أنه ماء داخل خوذته.

وقال بارميتانو لمراقبي الرحلة في هيوستون "رأسي مبتل بالفعل ولدي إحساس أن السائل يتزايد".

ولاعتقاده أنه ربما يكون تسربا في كيس الشراب أفرغ بارميتانو الكيس، لكن مع انعدام الجاذبية استمرت قطرات السائل في التجمع داخل الخوذة.

وخشية اختناق بارميتانو أنهت "ناسا" مهمة السير في الفضاء في حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وداخل المحطة نزع رواد الفضاء كارين نيبرج وبافل فينوجرادوف وفيودور يورتشيخين خوذة بارميتانو وجففوا المياه الزائدة بالمناشف، وظل سبب التسريب غير واضح.

وقال كاسيدي لاحقا لمراقبي الرحلة إن بارميتانو قال إن طعم المياه غريب.

وبدأت مهمة السير في الفضاء الساعة الثامنة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وكان كاسيدي وبارميتانو مستعدان للتعامل مع مهام صيانة لم تستكمل من مهمة السير السابقة في الفضاء في التاسع من يوليو.