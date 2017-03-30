وزير الشباب والرياضة: انتهاء تطوير 132 ملعبا بمراكز شباب بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة انتهت من تطوير 132 ملعب كرة قدم بمراكز شباب محافظة بنى سويف، بواقع 125 ملعبا خماسيا، و7 ملاعب بالأبعاد القانونية، بالإضافة إلى إنشاء 3 حمامات سباحة بمراكز شباب إهناسيا وسمسطا ونادي متحدي الإعاقة، مع نية الوزارة لتطوير 25 ملعبا أخرى.

وأوضح" عبد العزيز" خلال المؤتمر الصحفي بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الخميس، أن فكرة تطوير الملاعب الرياضية بمراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، جاءت لإتاحة فرصة ممارسة الرياضة لرواد وأعضاء المراكز على تلك الملاعب، علاوة على تأجيرها لعدد محدد من الساعات من اليوم، لتوفير إيرادات مناسبة لمراكز الشباب للصرف منها على صيانة المراكز وتنفيذ الأنشطة داخلها.

وكشف عن تجهيز استاد بني سويف الرياضي لاستضافة مباريات الدوري الممتاز، خلال الموسم المقبل، وأن الاستاد يشهد حضور الجماهير عند عودتها للمدرجات.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الشباب والرياضة بالمحافظة، افتتاح حمام سباحة بنادي متحدى الإعاقة، و4 ملاعب بالأبعاد الخماسية مزودة بالنجيل الصناعي وأعمدة الإنارة الكاشفة بالمعسكر القومي للشباب، وافتتاح ملعبين بمركز شباب مدينة بنى سويف، وملعب خماسي بمركز شباب تزمنت الشرقية.