ما هو أفضل وقت للاستحمام؟

كتب - هشام عواض:

وقت الاستحمام هو أفضل وقت يشعرنا بالراحة والاسترخاء من ضغوط الحياة والعمل، والبعض يُفضل الاستحمام في الصباح حتى يشعر بالتأثير الأفضل، والبعض في المساء، لكن أي وقت هو الأفضل للاستحمام؟.

نشرت مجلة "Thinking and Reasoning"، تقريرًا حول أفضل وقت للاستحمام، حتى يعود علينا بالفوائد والوصول لأفضل نتيجة من الراحة والوصول للأفكار الإبداعية التي تأتي لنا خلال الاستحمام.

قالت المجلة، إن خلال الاستحمام في الصباح تعمل العمليات الجسدية والذهنية بشكل أفضل وتسترخي وتتجدد نشاطها، ولهذا فهذا الوقت هو وقت ذروة الإبداع، ويأثر على الشخص باقي اليوم، بحسب موقع "psychologytoday".

وفي وقت سابق، ذكرت شيلي كاسون، وهي عالمة مخ في جامعة هارفارد، إن أفضل وقت للاستحمام هو في الصباح، وذلك لأجل عملية تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية في الدماغ والجسم بالكامل، ليكون هو الفاصل بين فترة الاستيقاظ والنعس وفترة النشاط الكامل.

وأضافت "كاسون"، أن الاستحمام الصباحي يحفز المخ ويساعده على التفكير وعلى عملية تقرير الخيارات، ومع الاستحمام يكون هناك عملية تنفس واستنشاق أفضل للهواء، مما يسهل سير اليوم واتخاذ القرارت فيه، وأيضا لعملية التحكم بالنفس وتحسين سير كافة العمليات البيولوجية والجسدية مما يساعد الشخص على التحكم بنفسه دون التوقف للتعب سريعًا.