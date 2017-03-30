ماليزيا: الحكومة ستصدر بيانا حول اغتيال "كيم جونج-نام" عندما يحين الوقت

كوالالمبور- (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق، أن الحكومة الماليزية ستصدر بيانا رسميا بشأن اغتيال كيم جونج-نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عندما يحين الوقت.

وقال عبدالرزاق - في مؤتمر صحفي عقد في كوالالمبور - إن التحقيق في قضية اغتيال جونج نام يتعلق بالمفاوضات التي تجري حاليا بين حكومتي ماليزيا وكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنها حساسة للغاية.

وأضاف نجيب عبد الرزاق - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية برناما، اليوم الخميس، "أن أولوية الحكومة في المفاوضات المعنية هي ضمان سلامة الماليزيين الموجودين في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج وحماية سيادة بلادنا، وآمل أن يتحلى الجميع بالصبر".

كان كيم جونج نام قد اغتيل يوم 13 فبراير الماضي في مطار كوالالمبور الدولي وهو في انتظار طائرته إلى الصين.