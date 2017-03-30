حبس موظف القليوبية المتهم بقتل شقيقته طمعًا في ثروتها

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أمرت نيابة مركز الخانكة برئاسة المستشار أحمد عبدالله، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس موظف وزوجته وأبنائه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل وتمزيق شقيقته، طمعا في ثروتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط موظف بالمعاش وزوجته وأبنائه، لاتهامهم بقتل شقيقة الأول، وتمزيق جثتها لأشلاء وإلقائها بترعة الفريحة بقرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، طمعا في ثروتها.