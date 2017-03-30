بالصور.. محافظ بني سويف يتقدم جنازة الشهيد المجند محمود قرني

بني سويف ــ أحمد كامل:

شيع أهالي بني سويف، اليوم الخميس، جثمان الشهيد مجند محمود قرني السمان، ابن قرية الشيخ علي بمركز بني سويف، في جنازة عسكرية مهيبة، تقدمها المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، والعقيد محمود بشير، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عادل حجازي، مساعد مدير الأمن، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة عقب الصلاة عليه بمسجد الرضا.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات منددة بالإرهاب بينها: "لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله، لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والعديد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ بني سويف أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصرى في مواجهة الإرهاب، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن، معرباً عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنح أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن المجند محمود قرني السمان، 21 سنة، ابن قرية الشيخ علي بمركز بني سويف، استشهد في إحدى العمليات العسكرية ضد الإرهابيين بشمال سيناء.