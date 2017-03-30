حوار| زين العطار: كنت خايف من دور محمود حميدة في شبابه في «الأب الروحي»

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كأغلب بدايات النجوم بدأ طريقه للفن عن طريق تقديم الإعلانات، لتلعب الصدفة دورها ويصبح أحد أهم الوجوه الشابة التي قدمها مسلسل "الأب الروحي"، هو الفنان أحمد سالم أو كما يعرفه البعض "زين العطار"، الذي قام بدور الفنان الكبير محمود حميدة في شبابه، ليثبت برأي الجمهور جدارته في تلك المهمة الصعبة، في أول تجاربه الحقيقة أمام الشاشة.

بوابة "التحرير" تحدثت مع الفنان الشاب أحمد سالم عن بداياته الفنية وكواليس تحضيره لهذه التجربة الصعبة، وإلى نص الحوار:

هل سبق "الأب الروحي" تجارب أخرى أم لا؟

كان عندي تجارب إعلانات، منهم إعلان ماجى في رمضان 2014، وإعلان كمبوند ذا جيت، وقومت بدور صحفي في مشهد صغير في الجزء الخامس من مسلسل "الكبير أوي".

كيف جاء عملك بالتمثيل؟

أنا خريج كلية الحقوق ومقومتش بدراسة التمثيل في معهد أو ورش ولكني حبيت المجال، وكل اللي حصل جاء بالصدفة.

كأغلب أبطال العمل، تقدموا للعمل بالمسلسل عن طريق الكاستينج في شركة الإنتاج، هل تقدمت للمسلسل بنفس الطريقة؟

كانوا بيدورا عن ممثل يشبه الفنان محمود حميدة، وصورتي وصلت للمخرج بيتر ميمي، وطلب من الشركة المنتجة إنهم يتصلوا بيا عشان أقابله، وبالفعل قابلته.

ممكن نعرف كواليس قبولك للدور؟

كان شكلي مختلف إلى حد ما عن الشخصية، ولكن بعد مقابلة المخرج بيتر ميمي، كان شايف أن شخصيتى قريبة من الدور اللي هو عاوزنى فيه ورحب جدًا بأدائي للدور وأنا فرحت لأني بعشق محمود حميدة.

قيامك بدور حميدة في مرحلة شبابه اختبار صعب.. كيف تجاوزت ذلك؟

وأنا بقدم الدور، كان المخرج بيتر ميمي بيفرجنى على مشاهد من تمثيل حميدة في المسلسل ومنحني ثقة كبيرة ووقف بجواري عشان أقدر اعمل الدور، ومن أول مشهد ليا قالى المخرج دول 3 حلقات بس هيحددوا مصيرك وهيكون من أهم الحلقات.

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كيف استقبلت ردود الأفعال حول دورك في الأب الروحي؟

المخرج بيتر ومساعده تامر حمزة، شافوا إنى هنجح في الـ 3 حلقات اللى ظهرت فيهم، وبعد أول ظهور ليا المخرج قالى شفت واتاكدت من كلامى، الناس مبسوطه منك أوى.

هل كان هناك تخوف من التحدث باللهجة الصعيدية؟

طبعًا كان الأمر صعب، بس أنا بحب أي حاجة صعبة وبحب أتقن الحاجة اللى بحبها، يعنى نفسى اعمل كل حاجة في التمثيل وطبعا معالج اللغى اللى بيصحح ساعدنى جدًا.

هل كان هناك أي تعليق من الفنان حميدة على أدائك؟

الحقيقة أنا معرفش أستاذ محمود قال حاجة ولا لأ، لأنى مكنتش بقابله ومصادفش طبعًا أننا اجتمعنا في أي مشاهد، بس كون إني أجسد شخصيته دا أصابني بالخوف.

أخيرا.. بعد نجاح دورك في المسلسل شايف الفترة الجاية إزاي؟

نفسي أمثل كل حاجة، وهشتغل على نفسى بإذن الله، وبرضه إنى اشتغلت 3 حلقات مش الكل خد باله منى، بس ربنا يقدم اللى فيه الخير، واللى جاي أحسن.