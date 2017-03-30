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عابد: معلومات مغلوطة عرضت عليَّ بشأن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

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عابد: معلومات مغلوطة عرضت عليَّ بشأن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عابد: معلومات مغلوطة عرضت عليَّ بشأن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

التحرير

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قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إنه عرض عليه بعض المعلومات المتضاربة والمغلوطة في شأن نشاط وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في شأن محاباة بعض النواب.

وانتهى عابد إلى أنه بعد أن استمع إلى وجهة النظر الأخرى والحقائق الكاملة، وبعد التواصل مع الوزيرة حول نشاطها وتحركاتها، لا يسعه إلا أن يثني على أدائها وعلى خطواتها السريعة، في سبيل تشجيع الاستثمار وحفظ حقوق المستثمرين.

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ودعا عابد الدكتورة سحر نصر إلى التعاون مع جميع النواب، وقال إنها شخصية جديرة بالتقدير نظرا لجهودها الواضحة ولبرنامجها الطموح الذي نأمل له الاكتمال، لما سيتحقق منه من نتائج غير مسبوقة في مجال الاستثمار والتعاون الدولي.
 

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