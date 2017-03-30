فيديو| وزير التموين: «بقالي شهر ويوم.. ومش معايا عصا سحرية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال علي مصيلحي وزير التموين، إنه من المستحيل مواكبة المتغيرات التي تحدث في مصر دون التغيير من السلوكيات، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

وأضاف "مصيلحي"، في كلمة ضمن احتفالية مرور 10 سنوات على تأسيس جهاز حماية المستهلك، والتي نقلتها قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس: "الناس فاكرين ان الوزارة عندها طاقة لا نهائية.. لا مفيش، وقصة أننا نقعد نجري ومباحث تموين تفتش، هذا الأمر لم يثُمر خلال السنوات الماضية، يأما في نظام وقواعد وقابل للإدارة يأما بندور في فراغ".

شاهد أيضا

وتابع: " أنا بقالي شهر ويوم، والناس فاكرة معايا عصا موسى، واستطيع تغيير الأوضاع بمنظور كن فيكون".