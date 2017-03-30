«دفاع البرلمان»: «مطروح» خط الدفاع الأول عن حدود الوطن

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أكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، أن محافظة مطروح من المحافظات الواعدة التى تحمل الخير والأمل والمستقبل لشعب مصر، وأهلها كانوا منذ القدم خط الدفاع الأول عن حدود الوطن وحراس البوابة الغربية لمصر.

وقالت لجنة الدفاع، فى بيان لها اليوم الخميس، إن اجتماعًا عقد الأسبوع الماضى لمناقشة خطط الدولة لتنمية مطروح فى إطار سلسلة من الاجتماعات لبحث تنمية المحافظات الحدودية، وذلك فى حضور ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وسكرتير عام محافظة مطروح وممثلي وزارة التخطيط حول أهم مشروعات التنمية التى تشهدها المحافظة، موضحة أن نواب المحافظة وجهوا الشكر إلى أجهزة الدولة والقوات المسلحة والمحافظ لجميع المجهودات التى يقومون بها فى هذا الصدد.

وأضافت لجنة الدفاع أن مطروح هى المحافظة الرابعة فى خطط الدولة للتنمية، وتم تشكيل هيئة تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية لمتابعة آفاق التنمية بها تفعيلاً لنص الدستور.

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وأوصت اللجنة بأهمية تنفيذ عدة مشروعات لدعم التنمية الشاملة فى المحافظة، فى مقدمتها تطوير منفذ السلوم البرى مع مقترح تحويله إلى منطقة حرة حتى الميناء المخطط إنشاؤه فى مدنية النجيلة، وأهمية تطوير مرفق السكة الحديدية التى تربط محافظة مطروح بالإسكندرية بما يدعم النقل الاستراتيجى بين المحافظة وباقى محافظات مصر، وأهمية إنشاء الميناء البحرى المخطط له فى منطقة النجيلة بمطروح بما يلبى مطالب التنمية، وأهمية استكمال إنشاء مصنع الأسمنت المستهدف، مع التوسع فى الصناعات الصغيرة لاستيعاب البطالة بالمحافظة، واستكمال مشروعات الصرف الصحى المخططة أسوة بمشروعات المياه.

وشملت توصيات اللجنة، التغلب على مشكلة تعدد الولايات فى تخصيص أراضى المحافظة، حيث ظهر ذلك بإعادة تخصيص 16 ألف فدان يزرعها الأهالى منذ مدة، وذلك بواسطة هيئة التنمية الزراعية، ومتابعة استكمال الجهود الرامية للقضاء على مشكلة الألغام، بما ينعكس على التنمية، ومتابعة التزام الأجهزة المعنية بتنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة الخاصة السادسة المشكلة من البرلمان، التى قامت بزيارة المحافظة سابقا لتلبية مطالب أهاليها، والنظر فى تنفيذ مطالب نواب مطروح.

كذلك شددت اللجنة على أهمية قيام وزارة التخطيط بموافاة اللجنة بكل مشروعات التنمية وموقف متابعتها، وشملت توصياتها، تنظيم زيارة إلى محافظة مطروح تضم أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى وأعضاء المجلس الراغبين فى زيارة المحافظة، لمتابعة آفاق التنمية على أرض الواقع، وذلك بعد تصديق رئيس مجلس النواب.