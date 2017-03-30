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«حقوق الإنسان»: خطر الإرهاب عابر للحدود ولا أحد بعيد عنه

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«حقوق الإنسان»: خطر الإرهاب عابر للحدود ولا أحد بعيد عنه «حقوق الإنسان»: خطر الإرهاب عابر للحدود ولا أحد بعيد عنه

التحرير

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رئيس بعثة إيطاليا بالبرلمان المتوسط أشاد بمؤتمر مكافحة الإرهاب الذى استضافته وعُقد فى محافظة أسوان، مقدمًا التحية للوفد المصرى الممثل فى الاجتماع المنعقد داخل مجلس الشيوخ الإيطالى.

وأضاف عابد، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن رئيس البرلمان المتوسطى طالب المجتمع الدولى بإقامة مكتب جديد لمكافحة الإرهاب والتنسيق بين الدول لمناهضة الجماعات الإرهابية من خلال الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن خطر الإرهاب عابر للحدود ولا أحد بعيد عنه، وأن هناك دولا تكافح الإرهاب منها مصر ويجب أن ندعمها وجميع الدول التى تتصدى للإرهاب.

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