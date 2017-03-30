«زراعة البرلمان»: انضمام مصر إلى اتفاقية الـ«يوبوف» في صالح الفلاح

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قال النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن البرلمان وافق على اتفاقية الـ"يوبوف" وانضمام مصر إلى اتحاد الـ"يوبوف"، مشيرًا إلى أننا كنا نتمنى أن توقع مصر على هذه الاتفاقية منذ زمن طويل.

وأضاف موسى، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن اتفاقية الـ"يوبوف" تأتى فى صالح الفلاح المصرى، وتحافظ على أصناف النباتات التى تزرع فى مصر، لافتًا إلى أن شركات الاستثمار ستقوم بزراعة واستنباط البذور الجيدة التى تعطى إنتاجا وفيرا، وتساعد فى خطة التوسع الرأسى للمحاصيل الزراعية مثل القمح والذرة الصفراء، وتحافظ على أصناف القطن المصرى.

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وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن وزير الزراعة ووكيل مركز البحوث الزراعية أوضحا خلال مناقشه الاتفاقية بالبرلمان أنها ستكون فى صالح الاقتصاد المصرى والفلاح المصرى، وستسهم فى تعظيم الإنتاج.