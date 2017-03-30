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المستشار الاقتصادي لسفارة الإمارات: توقيع عقود 5 مشروعات استثمارية بسيوة

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المستشار الاقتصادي لسفارة الإمارات: توقيع عقود 5 مشروعات استثمارية بسيوة المستشار الاقتصادي لسفارة الإمارات: توقيع عقود 5 مشروعات استثمارية بسيوة

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كتب - محمد العمدة:

قال سامي النقبي، المستشار الاقتصادي لسفارة الإمارات بالقاهرة، اليوم الخميس، إن بلاده لن تدخر جهدا لتحقيق الأهداف المشتركة مع شقيقتها .

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وأضاف "النقبي" - خلال توقيع عقود 5 مشروعات استثمارية بواحة سيوة - أن إعادة تشغيل مصنع التمور بعد توقف دام 10 سنوات، سيخدم أهالي الواحة، وينتج نحو 10 آلاف طن سنويا.

ووجه المستشار الاقتصادي لسفارة الإمارات بالقاهرة، الشكر لمحافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، ووزارتي التجارة والصناعة، والزراعة، ومنظمة "الفاو"، معربا عن أمله في أن يكون المصنع "لبنة جديدة" في تقوية العلاقات بين البلدين.

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