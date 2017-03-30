المالية: 62.5 مليارًا لدعم صناديق المعاشات في الموازنة الجديدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة اليوم الخميس إن دعم المعاشات ارتفع فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017/ 2018 ليبلغ نحو 62.5 مليار جنيه، وذلك فى مقابل نحو 52.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2016/ 2017.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر اطلاق البيان التمهيدى للموازنة العامة 2017/ 2018، أن دعم المواد التموينية والمزارعين ارتفع أيضًا فى الموازنة الجديدة ليبلغ نحو 64.5 مليار جنيه، فى مقابل نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا زيادة موازنة العلاج على نفقة الدولة بقيمة مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تمت زيادة دعم برنامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة خلال موازنة العام المالى المقبل 2017/ 2018، لتبلغ نحو 15 مليار جنيه فى مقابل 10 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى 2016/ 2017.

شاهد أيضا

وتأتى فاعليات المؤتمر فى إطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويًّا، وهى الموازنة العامة التى تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التى تتبناها الحكومة، بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلى المجتمع المدنى والقطاع الحكومى فى إعداد الموازنة العامة للدولة.

ويعتبر هذا المؤتمر هو الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، والذى تنظمه الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية.