وزير التموين ينفي زيادة دعم بطاقات التموين في 2018

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نفى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، زيادة قيمة الدعم المقدم للأفراد على البطاقة التموينية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2017-2018، إلى أكثر من 21 جنيهًا.

أكد مصيلحي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه قام بمراجعة الموازنة أمس الأربعاء وأرسلها إلى مجلس الوزارء الذي اعتمدها على القيمة القديمة.

من جانبه، أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، أن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين، رافضًا إعلان رقم محدد.

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ووفقًا لتصريحات صحفية لمصادر بالمالية، نقلتها وكالة رويترز، فإن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنسبة 29%، ليصل إلى نحو 27 جنيهًا شهريًا في موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، بدلًا من 21 جنيهًا حاليًا، بهدف تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.

وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة، زيادة دعم السلع التموينية ليبلغ نحو 62.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 49.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017.