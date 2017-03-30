«الفاو»: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور

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قالت منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، إن مصر تحتل المركز الأول في إنتاج التمور على المستوى العالمي قبل إيران والسعودية، ويقدر إنتاجها السنوي بحوالي 1.5 مليون طن ما يعادل 17.7% من الإنتاج العالمي المقدر بـ 7.5 ملايين طن.

وأضافت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها أطلقت برنامجًا تدريبيًا لمنتجي التمور في كل من سيوة، والواحات البحرية، والوادي الجديد، ضمن مشروع التعاون الفني لتطوير سلسلة القيمة للتمور، الذي تم توقيعه مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك في إطار استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر التي تم إطلاقها خلال مهرجان التمور الثاني في سيوةة بأكتوبر الماضي، بالتنسيق مع جائزة خيفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومنظمة اليونيدو.

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وركز التدريب الذي عقد بمشاركة خبراء متخصصين في مجال النخيل، على عمليات التلقيح، وخدمة رأس النخلة كمرحلة أولى، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي سيتم عقدها تباعا لمنتجي التمور طبقاً لخطة عمل المشروع ووفقاً للممارسات الجيدة لإنتاج وإعداد وتصنيع التمور.