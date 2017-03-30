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اتحاد الكرة يفاضل بين جلال والعشري لتدريب المنتخب الأوليمبي

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اتحاد الكرة يفاضل بين جلال والعشري لتدريب المنتخب الأوليمبي اتحاد الكرة يفاضل بين جلال والعشري لتدريب المنتخب الأوليمبي

التحرير

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بات إيهاب جلال، مدرب المقاصة، وطارق العشري، المدير الفني لانبي، أقرب المرشحين لتولي تدريب الأوليمبي، خلال الفترة المقبلة.

 وكشف مصدر باتحاد الكرة، لـ"التحرير"، أن اتحاد الكرة يفاضل بين الثنائي لاختيار أحدهما لقيادة الفريق القومي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جمال عبدالحميد، مدير الكرة السابق بالزمالك والمدير الفني الحالي للسكة الحديد، مرشح لتولي مهمة المدير الفني لمنتخب مواليد 2002.

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ويحسم اتحاد الكرة في الجلسة المقبلة اسم المدير الفني الجديد للمنتخب، بعد تكليف المدرب العام، مدحت عبدالهادي، بقيادة الفراعنة مؤقتًا.

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التحرير

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