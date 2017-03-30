اللاعبون الأقصر والأطول في «البريميرليج»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعود الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للاستئناف مباراياته، السبت القبل، بعد التوقف، بسبب الأجندة الدولية وتصفيات الأمم الأوربية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويبدو أن تشيلسي في طريقه لكتائب المجد من جديد وتحقيق اللقب للمرّة الثانية في آخر ثلاث مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مدعومًا بفارق النقاط الـ 10 بينه وبين وصيفه توتنهام، الذي يعد بدوره أقوى المنافسين لوجده ضمن المركز الأربعة الأولى نظرًا لجاهزيته والمواجهات السهلة المتبقية له.

وتفصِل تسع نقاط صاحب المركز الثاني عن نظيره السابع في جدول الترتيب، ليشتعل الصراع بين الأندية لحجز المراكز الأربعة الأولى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي حال حجز أرسنال بقيادة مدربه الفرنسي أرسين فينجر، أحد المركز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال، ستصبح تلك المشاركة الـ 20 على التوالي للجانرز في البطولة، في المقابل في حال خطف إيفرتون بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان أحد تلك المراكز الأربعة، ستصبح المشاركة الأولى للتوفيز منذ موسم 2004-2005.

من جانبها استعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اللاعبين الأقصر والأطول في «البريميرليج» هذا الموسم، نبرزه لكم كما يلي:

قائمة الأقصر

10- التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال، بلغ طوله 1.68 متر.

9- الفرنسي نيجولو كانتي، لاعب خط وسط تشيلسي، بلغ طوله 1.68 متر.

8- الإٍسباني سانتي كازورلا، لاعب خط وسط أرسنال، بلغ طوله طوله 1.67 متر.

7- الويلزي جو ألن، لاعب خط وسط ستوك سيتي، بلغ طوله 1.67 متر.

6- الأرجنتيني مانويل لانزيني، لاعب خط وسط وست هام يونايتد، بلغ طوله 1.67 متر.

5- الفرنسي نامباليس ميندي، لاعب خط وسط ليستر سيتي، بلغ طوله 1.67 متر.

4- الإسباني بيدرو، لاعب خط وسط تشيلسي، بلغ طوله 1.65 متر.

3- الإنجليزي أرون لينون، لاعب خط وسط إيفرتون، بلغ طوله 1.65 متر.

2- الإنجليزي ناثان داير، لاعب خط وسط سوانزي سيتي، بلغ طوله 1.65 متر.

شاهد أيضا

1- الاسكتلندي ريان فريزر، لاعب خط وسط بورنموث، بلغ طوله 1.62 متر.

قائمة الأطول

10- الكاميروني جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بلغ طوله 1.95 متر.

9- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يوناتد، بلغ طوله 1.95 متر.

8- التشيكي بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال، بلغ طوله 1.95 متر.

7- البوسني أسمير بيجوفيتش، حارس مرمى تشيلسي، بلغ طوله 1.98 متر.

6- الويلزي واين هينيسي، حارس مرمى كريتسال بالاس، بلغ طوله 1.98 متر.

5- الألماني بير ميرتيساكر، مدافع أرسنال، بلغ طوله 1.98 متر.

4- البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي، بلغ طوله 1.99 متر.

3- الإنجليزي بيتر كراوتش، مهاجم ستوك سيتي، بلغ طوله 2.006 متر.

2- الإنجليزي فريزر فورستر، حارس مرمى ساوثهامتون، بلغ طوله 2.006 متر.

1- الروماني كوستل بانتيليمون، حارس مرمى واتفورد، بلغ طوله 2.03 متر.