بالصور.. وزير الاتصالات ومحافظ الأقصر يفتتحان بطولة العالم للبلياردو

الأقصر - محمد محروس:

انطلقت فعاليات بطولة كأس العالم للبلياردو، بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر بمشاركة 150 لاعبا يمثلون 20 دولة.

وشهد حفل الافتتاح فاروق البرقي، رئيس الاتحاد الدولي ومحمد القماح رئيس اتحاد البلياردو وحسين الشريف رئيس الاتحاد الإفريقي للبلياردو، وعمرو الخرادلي رئيس الاتحاد العربي للبلياردو.

بدأ حفل الافتتاح بطابور عرض للاعبين المشاركين الذين يشاركون فى الدور الرئيسي، وهم الأفضل في التنصيف العالمي.