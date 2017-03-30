الحبس عامين لمالك شركة عقارية لاتهامه بالنصب على المواطنين

كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح الدقي، مالك شركة مصر للاستثمار العقاري بالحبس عامين، وكفالة 200 جنيه، في دعويين جديدتين تتهمه ببيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل في الإسكندرية.

صدر الحكم في الدعاوي رقم 2654، 2514 لسنه 2017 بالحبس عام وكفالة 200 جنيه، في كل دعوى.

كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات ت يتهمون فيها "باسم .م"، مالك شركة مصر للاستثمار العقاري، بالنصب والاحتيال؛ لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحَقة عليهم تبيَّن قيام المتهم بالنصب عليهم، فتمّت إحالته لمحكمة جُنح الدقي التي أصدرت حكمها المتقدم.