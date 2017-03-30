أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الحبس عامين لمالك شركة عقارية لاتهامه بالنصب على المواطنين

Google+ Print
الحبس عامين لمالك شركة عقارية لاتهامه بالنصب على المواطنين الحبس عامين لمالك شركة عقارية لاتهامه بالنصب على المواطنين

مصراوي Masrawy

الحبس عامين لمالك شركة عقارية

كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح الدقي، مالك شركة للاستثمار العقاري بالحبس عامين، وكفالة 200 جنيه، في دعويين جديدتين تتهمه ببيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل في الإسكندرية.

صدر الحكم في الدعاوي رقم 2654، 2514 لسنه 2017 بالحبس عام وكفالة 200 جنيه، في كل دعوى.

كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات ت يتهمون فيها "باسم .م"، مالك شركة مصر للاستثمار العقاري، بالنصب والاحتيال؛ لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحَقة عليهم تبيَّن قيام المتهم بالنصب عليهم، فتمّت إحالته لمحكمة جُنح الدقي التي أصدرت حكمها المتقدم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة