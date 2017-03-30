منحة سعودية لتأسيس شركة لريادة الأعمال والاستثمار بقيمة 451 مليون جنيه

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وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع لجنة المنحة المصرية السعودية والتي يمثلها الدكتور شهاب مرزبان مساعد الوزيرة عن الجانب المصرى، والدكتور حسن العطاس مدير الصندوق السعودي للتنمية عن الجانب السعودي، وأشرف غزالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال القابضة، اتفاقًا لتأسيس شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار.

وتهدف الشركة للاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة بقيمة 451 مليون جنيه، إضافة إلى للاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة في مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر.

وقالت نصر إن هذه المنحة السعودية ستوجه إلى مساعدة المستثمر الصغير والمشروعات الناشئة، مؤكدة حرص الوزارة على توفير فرص متساوية لكل المستثمرين كبارًا وصغارًا وتقديم الدعم الفني والمادي لهم، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد سيقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال الدكتور حسن العطاس إن إنشاء الشركة يأتي في إطار منحة المملكة العربية السعودية لمصر من أجل دعم الشركات لعمل تنمية اقتصادية، وأعرب عن تفاؤله لقيام الصندوق بدور في توفير فرص عمل للشباب العاملين في الحضانات والهاي تك ومساعدة الشباب في تنفيذ اختراعاتهم.

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وأكد الدكتور شهاب مرزبان مساعد الوزيرة أنه سيتم التركيز على زيادة الاستثمارات والتواصل مع الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في مصر، وأنه يتم حاليًا التواصل مع الصناديق العربية الأخرى لدعم الشركات الناشئة.

وأوضح أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ستسهم في سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة من خلال توفير تمويل للمساهمة في رِؤوس أموال هذه الشركات سواء كانت عن طريق مباشر أو غير مباشر من خلال حضانات رياده الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر، مما سيكون له من أثر إيجابي على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو.

وقال أشرف غزالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أن آي كابيتال إن الشركة تعد إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، وتعمل كمستشار لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومدير الاستثمار.