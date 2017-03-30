بدء فعاليات مؤتمر الاستثمار في سيوة بمشاركة بعض الوزراء

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كتب: محمد العمدة

بدأت فعاليات مؤتمر إطلاق باكورة الاستثمار في سيوة، ظهر اليوم الخميس، بقيادة اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح.

حضر المؤتمر، أحمد عماد الدين وزير الصحة، ومحمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ويحيى راشد، وزير السياحة، وعبد المنعم البنا، وزير الزراعة، وعبد الوهاب زايد، المستشار الزراعي لوزارة شئون الرئاسة الإماراتية، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنيل التمر والابتكار الزراعي.

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يأتي ذلك لتوقيع عقود 5 مشروعات استثمارية، بتكلفة ملياري جنيه، وبذلك يبلغ حجم العقود الموقعة في إطار المؤتمر الاقتصادي بمطروح، 11 عقدا بتكلفة 22 مليار جنيه.

وأعلن محافظ مطروح، أن المشروعات التى سيتم توقيع العقود لها هى شركة بكة للتنمية والاستثمار الزراعي، لإقامة مشروع استزراع سمكي بمدينة سيوة على مساحة 58 فدان مشروع خدمي، وإقامة مشروع زراعي مصنع زيت زيتون وزراعة أشجار زيتون ومصنع تعبئة مياه جوفية بمدينة سيوة على مساحة 290 فدان، وعدد من المشروعات لشركات مختلفة.

