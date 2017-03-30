وزير التموين: مهمتنا وصول الدعم لمستحقيه

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قال وزير التموين، علي مصيلحي، إن الوزارة تعمل من أجل أن يصل الدعم لمستحقيه بالصورة المطلوبة، وتعريف المواطنين بالخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أنه: "إذا أردنا أن ننظم الأسواق فيجب أن يكون لدينا أسواق أولًا، ويتم وضع قواعد ثابته لتقييمها".

وأضاف في كلمة ضمن احتفالية مرور 10 سنوات على تأسيس جهاز حماية المستهلك، والتي نقلتها قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه يجب وضع قواعد ثابتة لتنظيم الأسواق، ثم يتم الحساب بناء على هذه القواعد، موضحًا أن الأسعار تحكمها المنافسة وآليات العرض والطلب.

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وأكد أن أدوات الوزارة الرقابية تتضمن مواجهة متلاعبي ومستغلي الأسواق، والحد من الارتفاع فى الأسعار غير المبررة.