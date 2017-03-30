رئيس هيئة المعارض: استقلت لأسباب شخصية.. ولا خلافات مع وزير الصناعة

التحرير

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صرح محمد سامى رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات اليوم الخميس بأن استقالته من منصبه تعود لظروف شخصية تمنعه من مواصلة عمله.

ونفى سامى فى تصريحات لـ"التحرير" وجود أى خلافات مع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، أو أي من مسئولى الحكومة.

وأكد أنه مستمر فى عمله كرئيس للهيئة حتى تعيين رئيس جديد، مشيرًا إلى أنه قد يعود للعمل بالقطاع الخاص مرة أخرى.

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وقال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة إنه سيتم الإعلان عن اسم الرئيس الجديد للهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن سامى تقدم باستقالته إلى وزير الصناعة أمس الأربعاء، بعد عام من توليه المنصب فى مارس 2016 .