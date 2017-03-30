أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس هيئة المعارض: استقلت لأسباب شخصية.. ولا خلافات مع وزير الصناعة

Google+ Print
رئيس هيئة المعارض: استقلت لأسباب شخصية.. ولا خلافات مع وزير الصناعة رئيس هيئة المعارض: استقلت لأسباب شخصية.. ولا خلافات مع وزير الصناعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرح محمد سامى رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات اليوم الخميس بأن استقالته من منصبه تعود لظروف شخصية تمنعه من مواصلة عمله.

ونفى سامى فى تصريحات لـ"التحرير" وجود أى خلافات مع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، أو أي من مسئولى .

وأكد أنه مستمر فى عمله كرئيس للهيئة حتى تعيين رئيس جديد، مشيرًا إلى أنه قد يعود للعمل بالقطاع الخاص مرة أخرى.

شاهد أيضا

وقال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة إنه سيتم الإعلان عن اسم الرئيس الجديد للهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن  سامى تقدم باستقالته إلى وزير الصناعة أمس الأربعاء، بعد عام من توليه المنصب فى مارس 2016 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو