أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

اجتماع شعبي لحل أزمات شارع المعز التاريخي

Google+ Print
اجتماع شعبي لحل أزمات شارع المعز التاريخي اجتماع شعبي لحل أزمات شارع المعز التاريخي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نظمت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، لقاءا مشترك بين مسئولي تطوير القاهرة التراثية وجمعية محبى شارع المعز، وأهالى الجمالية، وذلك بحضور اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمهندس عبد الرحمن سعيد معاون المهندس إبراهيم محلب لمشروع القاهرة التراثية.

وعقد اللقاء ببيت السحيمي في حارة الدرب الأصفر، وذلك لبحث الإشكاليات الخاصة بالشارع منها دخول السيارات للشارع والترخيص للمصورين وإزالة المخلفات للحفاظ على المظهر التراثى والحضاري، واقترح الحضور تشكيل لجنة من أهالى المنطقة لا يتجاوز عددها 5 أفراد تختارهم نائبة الجمالية منى جاب الله لنقل مشكلات سكان الشارع، علاوة على ركن السيارات لقاطنى المعز خارج حيز الشارع، مع تطهير الشوارع الجانبية مثل الخرنفش وأمير الجيوش وغيرها لسهولة الحركة وتمهيدها للمارة.

شاهد أيضا

وقالت منى جاب الله، إنه ستتوفر سيارات شبيه بالجولف وسيله نقل داخليه بالمعز مجانا ليحافظ رواد المعز وقاطنيه عدم الدخول بالسيارات الخاصة.

وتابعت: "المناقشات توصلت لمنح محلات التصوير المتواجدة داخل المعز لدين الله الفاطمى رخصه لتصوير الراغبين من رواد الشارع وذلك منعا لدخول غرباء وحدوث تحرش أو أعمال مشابهة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن