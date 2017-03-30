اجتماع شعبي لحل أزمات شارع المعز التاريخي

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نظمت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، لقاءا مشترك بين مسئولي تطوير القاهرة التراثية وجمعية محبى شارع المعز، وأهالى الجمالية، وذلك بحضور اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمهندس عبد الرحمن سعيد معاون المهندس إبراهيم محلب لمشروع القاهرة التراثية.

وعقد اللقاء ببيت السحيمي في حارة الدرب الأصفر، وذلك لبحث الإشكاليات الخاصة بالشارع منها دخول السيارات للشارع والترخيص للمصورين وإزالة المخلفات للحفاظ على المظهر التراثى والحضاري، واقترح الحضور تشكيل لجنة من أهالى المنطقة لا يتجاوز عددها 5 أفراد تختارهم نائبة الجمالية منى جاب الله لنقل مشكلات سكان الشارع، علاوة على ركن السيارات لقاطنى المعز خارج حيز الشارع، مع تطهير الشوارع الجانبية مثل الخرنفش وأمير الجيوش وغيرها لسهولة الحركة وتمهيدها للمارة.

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وقالت منى جاب الله، إنه ستتوفر سيارات شبيه بالجولف وسيله نقل داخليه بالمعز مجانا ليحافظ رواد المعز وقاطنيه عدم الدخول بالسيارات الخاصة.

وتابعت: "المناقشات توصلت لمنح محلات التصوير المتواجدة داخل المعز لدين الله الفاطمى رخصه لتصوير الراغبين من رواد الشارع وذلك منعا لدخول غرباء وحدوث تحرش أو أعمال مشابهة".