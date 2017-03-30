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محافظ القاهرة يلتقي ممثل «الصحة العالمية» بالقاهرة

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محافظ القاهرة يلتقي ممثل «الصحة العالمية» بالقاهرة محافظ القاهرة يلتقي ممثل «الصحة العالمية» بالقاهرة

التحرير

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استقبل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بحضور الدكتورة هالة الحناوي والدكتورعلاء حشيش مسئولي برامج بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور حسام الخطيب مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

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وتناول اللقاء جهود منظمة الصحة العالمية في من خلال عدة برامج متمثلة في صحة الأمومة والطفولة، وسلامة اللقاحات، وسلامة الغذاء، وخطط تطبيق معايير الطوارئ وما تم تطبيقه لمكافحة فيروس c وما تحقق من نجاح والذي تقوده مصر، وأسس تطبيق معايير سلامة الغذاء بالأماكن المختلفة المختصة بتقديم الغذاء من خلال تقديم الدعم الفني والتجارب الدولية والقياسات المتعارف عليها دوليًا للحكومات لتطبيقها، مع توفير القدرات اللازمة لتطبيق المعايير ، كما تقوم المنظمة بالتنسيق مع الهيئات الدولية والحكومات الأخرى بتوفير التمويل اللازم كمنح مالية لتطبيق المشروعات التي يتفق عليها المنظمة والدولة.

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