2.2 مليار جنيه إجمالي المنح والمساعدات بموازنة العام المالي الجديد

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قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية اليوم لخميس إن حجم المنح والمساعدات فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017/ 2018، يتراوح ما بين نحو 1.5 و2 مليار جنيه.

وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر إطلاق البيان التمهيدى للموازنة العامة 2017/ 2018، أن الوزارة تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ نحو 170 مليار جنيه، وذلك دون زيادة أسعار الضرائب.

وأشار إلى أن الزيادة المستهدفة من حجم الإيرادات الضريبية تعتمد على تحقيق مستهدفات الزيادة التى كانت متوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى بنسبة 1%، مؤكدًا أن الزيادة فى الإيرادات تعتبر زيادة طموحة نرغب فى تحقيقها من خلال تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها.

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وأكد الجارحى أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين لتصل إلى 80% من الناتج المحلى خلال 5 سنوات المقبلة، فى مقابل نحو 1.4% خلال العام المالى الحالى.

ولفت إلى أن خفض معدلات الدين ونسبة العجز فى الموازنة يسهم فى انخفاض معدل التضخم بشكل كبير، مؤكدًا أن الاستمرار بمعدلات دين فوق 1% أمر شديد الخطورة.