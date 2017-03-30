سفير السعودية: زيارة السيسي للمملكة ستكون «ميمونة»

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رحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدي القاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة في شهر أبريل القادم، قائلًا: "ستكون زيارة ميمونة بإذن الله".

ووصف قطان في تصريح له اليوم في القاهرة، لقاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية بمنطقة البحر الميت أمس، بأنه كان "مميزًا"، لافتا إلى روح المحبة والأخوة.

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وأكد قطان -عميد السلك الدبلوماسي العربي-، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة التعاون في كافة المجالات ‏السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية ‏بين البلدين الشقيقين.