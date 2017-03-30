الصناعات الغذائية ترحب بقرار تشكيل مجلس أمناء لسلامة الغذاء

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رحب المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدًا أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تفعيل الهيئة والتى تعد على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف الجزايرلى، فى بيان له اليوم الخميس، أن الغرفة ستواصل سعيها لسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء، وإصدار قانون الغذاء الموحد الذى سيعطى دفعة قوية لقطاع الصناعات الغذائية المصرية، ويعد أحد أهم السبل الخاصة للتطوير الشامل للقطاع.

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وأشار إلى أن مجلس الأمناء بتشكيله الحالى ضمن تمثيل الجهات المعنية والمهتمة بقضايا وموضوعات سلامة الغذاء فى مصر، فضلًا عن أن الاستعانة بخبرة كل من سعيد عادل الألفى والمهندس محمد حسن شكرى الرئيس السابق لغرفة الصناعات الغذائية، سيسهم فى تحقيق التوازن وتوسيع قاعدة المشاركة، ويحقق التكامل والتوافق فى الرؤى حول قضايا سلامة الغذاء.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 683 لسنة 2017، بتشكيل مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البيئة والصحة والتجارة والصناعة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية والزراعة، وكل من سعيد عادل الألفى والمهندس محمد حسن شكرى الخبراء فى مجال سلامة الغذاء.

