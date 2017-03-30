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السفير السعودي لدى القاهرة : زيارة السيسي للمملكة ستكون ميمونة

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السفير السعودي لدى القاهرة : زيارة السيسي للمملكة ستكون ميمونة السفير السعودي لدى القاهرة : زيارة السيسي للمملكة ستكون ميمونة

مصراوي Masrawy

أحمد بن عبد العزيز قطان السفير السعودي

القاهرة – (أ ش أ):

رحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدي القاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان بزيارة الرئيس عبد الفتاح للمملكة العربية في شهر أبريل القادم.

وأشار إلى أن الزيارة ستكون ميمونة.

وقال قطان، في تصريح له اليوم في القاهرة، "إن لقاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هامش القمة العربية بمنطقة البحر الميت أمس بأنه كان مميزا".

وأضاف: "سادته روح المحبة والأخوة".

وأكد عميد السلك الدبلوماسي العربي بأن الفترة القادمة ستشهد زيادة التعاون في كافة المجالات ‏السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية ‏بين البلدين الشقيقين .

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