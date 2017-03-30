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بلاغ يتهم صيدليًا بالنصب على المواطنين في 1.5 مليون جنيه بالمنيا

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بلاغ يتهم صيدليًا بالنصب على المواطنين في 1.5 مليون جنيه بالمنيا بلاغ يتهم صيدليًا بالنصب على المواطنين في 1.5 مليون جنيه بالمنيا

مصراوي Masrawy

مديرية أمن المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تقدم 5 مواطنين بينهم مدير مدرسة، ببلاغ ضد صيدلي، اليوم الخميس، بتهمة النصب والاحتيال عليهم في 1.5 مليون جنيه، لاستثمارها في تجارة الأدوية المستوردة مقابل نسبة ربح شهري، بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا.
تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائى بالمديريي، بتلقيه بلاغا من "رجب. ح"، مدير مدرسة، وشقيقه رجب، 35 عاما، إخصائي اجتماعي، و3 آخرين مقيمون بمركز أبوقرقاص، بتضررهم من "م. م"، 32 عاما، صيدلي حر، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على 1.5 مليون جنيه، بعد إيهامهم باستثمارها في تجارة الأدوية المستوردة، مقابل نسبة ربح شهري يتراوح بين 20% و25%، إلا أنه عقب حصوله على تلك المبالغ ماطلهم، ولم ينفذ الاتفاق.
بإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وأن المتهم كان يستعد للسفر إلى ، للعمل هناك، فتم ضبطه.
حُرر محضر بالواقعة برقم 2427 لسنة 2017 إداري مركز أبوقرقاص، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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