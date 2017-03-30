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ضبط 3 موظفين حكوميين بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان بالوادي الجديد

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ضبط 3 موظفين حكوميين بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان بالوادي الجديد ضبط 3 موظفين حكوميين بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان بالوادي الجديد

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مديرية امن الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
ضبطت إدارة الأمن الوطني بالوادي الجديد، اليوم الخميس، 3 موظفين حكوميين بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.
تلقى اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا بضبط مدرس بإدارة الخارجة التعليمية، وفني تبريد وتكييف، موظف باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وموظف بمديرية الأوقاف، جمعيهم يقيمون بمركز الخارجة.
تضمن محضر الواقعة اتهام الموظفين بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، واعتناق أفكارها الهدامة والمعادية للدولة، وتحرر للواقعة المحضر838 إداري مركز شرطة الخارجة لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة، والتي تولت التحقيقات.

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