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إصابة 17 طالبة بإجهاد حراري في حفل تكريم "المتفوقين" بطور سيناء

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مصراوي Masrawy

اصابة طالبات بإجهاد حرارياصابة طالبات بإجهاد حراري

اصابة طالبات بإجهاد حرارياصابة طالبات بإجهاد حراري

جنوب سيناء - أحمد السيد:

أصيبت 17 طالبة بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية، بإغماءات نتيجة الإجهاد الحراري من الشمس في حفل تكريم المتفوقين، الذي أقيم في طابور الصباح، اليوم الخميس، بدعوة من مجلس أمناء المدرسة.

ونُقلت الطالبات المصابات لمستشفى طور سيناء العام، وتماثلن للشفاء، وخرجن جميعا من المستشفى.
وزار اللواء محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، برفقته محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، الحالات المصابة بالمستشفى، حتى خروجهن وعودتهم للمدرسة.

وقال اللواء محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، إن إغماء الطالبات نتيجة الإجهاد الحراري، مشدا على ضرورة اهتمام أولياء الأمور بإفطار الطلاب قبل ذهابهم للمدرسة.

وأصدر محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، تعليمات لجميع المدارس بقصر فترة الطابور على التمرينات الرياضية والإذاعة المدرسية، خاصة بعد انتهاء فصل الشتاء وعدم إقامة حفلات بطابور الصباح.

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