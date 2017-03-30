أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إخلاء إداري لـ5 عقارات آيلة للسقوط بالمنيا

Google+ Print
إخلاء إداري لـ5 عقارات آيلة للسقوط بالمنيا إخلاء إداري لـ5 عقارات آيلة للسقوط بالمنيا

مصراوي Masrawy

الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا

المنيا ـ ريمون الراوي:

أصدرت الإدارة القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس، قرارا بالإخلاء الإداري لـ 5 عقارات بعطفة الجداوي، المتفرعة من شارع الفضيلة بمركز المنيا، بسبب حدوث تصدعات وتشققات، تشكل خطورة على المواطنين، وحرصاً على سلامة شاغلي العقارات.

وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن القرار جاء بعد قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالفحص والمعاينة، لـ 8 عقارات للتأكد من حالتها والوقوف على أسباب حدوث التشققات والتصدعات، حيث تبين تضرر 5 منها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم

عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس"

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس"

مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه

مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه