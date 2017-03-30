إخلاء إداري لـ5 عقارات آيلة للسقوط بالمنيا

المنيا ـ ريمون الراوي:

أصدرت الإدارة القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس، قرارا بالإخلاء الإداري لـ 5 عقارات بعطفة الجداوي، المتفرعة من شارع الفضيلة بمركز المنيا، بسبب حدوث تصدعات وتشققات، تشكل خطورة على المواطنين، وحرصاً على سلامة شاغلي العقارات.

وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن القرار جاء بعد قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالفحص والمعاينة، لـ 8 عقارات للتأكد من حالتها والوقوف على أسباب حدوث التشققات والتصدعات، حيث تبين تضرر 5 منها.