‏‫السجون: نقل 211 سجينًا بالقرب من محال إقامة ذويهم

كتب – محمد الصاوي وعلاء عمران:

وافق قطاع مصلحة السجون، برئاسة اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، على الطلبات المُقدمة من (22 نزيلًا) لنقلهم إلى سجون قريبة من محال إقامة ذويهم نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية ليبلغ عدد الذين تم الموافقة على نقلهم في الفترة من 1/1/2017 وحتى تاريخه ( 211 ) نزيل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه اليوم الخميس، إنه يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، ووفقاً للمنهج الحديث لإسلوب الفلسفة العقابية الحديثة في الاهتمام بكافة نزلاء السجون وأسرهم والوقوف المباشر على كافة المشكلات التي تواجههم، وتأكيداً على مراعاة حقوق الإنسان وحل مشاكل النزلاء وذويهم.