هذه السيارات الأفضل في معرض نيويورك الدولي للسيارات

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ينتظر عشاق السيارات على مستوى العالم، قدوم معرض نيويورك الدولي، لاسيما وأن العديد من الشركات العالمية أعلنت عزمها المشاركة بقوة في المحفل الدولي، والذي ينظر إليه على أنه واحد من الواجهات الرئيسية لعرض أحدث الإصدارات والتقنيات المكتشفة في الصناعة الشهيرة.

وتستغل العديد من الشركات العملاقة على مستوى العالم، المعرض الدولي لعرض أحدث ما توصلت إليه من تقنيات، حيث يلقى المحفل الدولي شعبية واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، خاصة وأنه يحظى بمتابعة جماهيرية للإصدارات الخارقة والتقنيات الحديثة، حتى وإن كانت لا تمت بعلاقة وثيقة للجمهور في العديد من الأسواق بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وفي هذ السياق، نستعرض أهم السيارات التي ستظهر خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات، ومنها..

دودج تشالنجر SRT Demon

سيارة من العيار الثقيل، حيث تملك محرك بقوة 707 حصان، وبسعة 6200 CC ومكون من 8 سلندر "V8”، وصممت للسير في الطرق المستقيمة بسرعات عالية، خاصة وأنها مزودة بشاحن تربو سوبر يواكب قدرتها العالية على مستوى النسق الرياضي للسيارات.

فورد إكسبلورير 2018

يمثل الإصدار "فيس ليفت" بتعديلات بسيطة على الجيل الخامس من سيارة فورد متعددة الأغراض "SUV” متوسطة الحجم، وتسعى الشركة الأمريكية للتغلب على بعض المشكلات الفنية التي واجهتها في بداية انطلاق هذا الجيل من سيارتها.

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جاجوار F-Type 2018

تغزو السيارة الرياضية الشهيرة معرض نيويورك بتعديلات فنية تتمثل في محرك أصغر حجمًا بسعة 2000 CC مزود بشاحن تربو سوبر وتعطي قوة مقدارها 265 حصان، وتتمتع بعزم دوران 400 نيوتن متر، بالإضافة إلى تغيرات على مستوى الشكل أبرزها تصميم جديد للمصابح "LED” الأمامية.

مرسيدس GLC63/GLC63 Coupe

تسعى الشركة الألمانية العملاقة لإصدار نسخة جديدة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” بمحرك 4000 CC يتكون من 8 سلندر "V8”، كما من المتوع أن تعمل بالتقنية الجديدة لمرسيدس "4Matic” لدعم الدفع الرباعي والنسق الرياضي الأكثر ظهورًا.

تويوتا FT-4X

مفهوم جديد تقدمه الشركة اليابانية بمعرض نيويورك الدولي للسيارات، وهي تمثل نظرة تويوتا الخاصة نحو مستقبل السيارات التي تعمل بالدفع الرباعي "4X4”، من خلال تغيرات واضحة على مستوى الإطارات وأسلوب عرض المعلومات وغيرها.