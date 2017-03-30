اتجاه لإلغاء معسكر المحليين في مايو المقبل

التحرير

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علمت "التحرير"، أن هناك اتجاه لدى الجهاز الفني لمنتخب المحليين، لإلغاء ودية معسكر الفراعنة في مايو المقبل.

ويرجع تفكير الجهاز الفني إلى صعوبة استدعاء لاعبي الدوري الممتاز، فضلًا عن استبعاد لاعبي الفرق المشاركة في إفريقيا من هذا المعسكر، الأمر الذي جعل اتحاد الكرة يرفض الاتفاق على إقامة مباريات ودية في معسكر مايو وتحمل تكاليف سفر وإقامة فريق دون أن يتواجد اللاعبون الأساسيون مع المنتخب.

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الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب كان يرغب في خوض ودية أمام السودان أو كينيا خلال معسكر مايو.