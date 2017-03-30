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إقبال ضعيف على «عمومية الزمالك»

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شهد اليوم الخميس، اجتماع الجمعية العمومية لنادي الزمالك في اليوم الأول، إقبالًا ضعيفًا من أعضاء النادي الأبيض؛ لمناقشة ملف الانسحاب من الدوري الممتاز على قائمة جدول الأعمال، بعدما سبق وتم تفويض المستشار مرتضى منصور في اتخاذ القرار المناسب خلال الجمعية العمومية غير العادية.

ويكون الاجتماع صحيحًا حال حضور الأغلبية المطلقة عبارة عن 50% من الأعضاء + 1 وحال اكتمال النصاب القانوني تبدأ مناقشة جدول الأعمال في الثانية ظهرًا أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يُعقد اجتماع ثاني يوم غد الجمعة بإجراءات جديدة وتوقيع جديد في كشوف التسجيل للأعضاء ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 20% أو ألف عضو أيهما أقل.

ووفقًا للكشوف المعلنة من جانب نادي الزمالك حول الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بلغ عددهم 66 ألفًا و450 عضوًا، وليكون اجتماع العمومية صحيحًا، يجب حضور 33 ألفًا و2255 عضوًا، وهو أمر يصعب حدوثه.

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